UniCredit, rumors: Italia non disposta ad allentare condizioni per OPS su Banco BPM

(Teleborsa) - Ildiper, il che potrebbe spingere la banca guidata da Andrea Orcel a ritirarsi dall'operazione. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione. Al momento, si legge nell'articolo, Roma non vede alcun motivo per facilitare l'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit ed è improbabile che modifichi le restrizioni stabilite il mese scorso sull'operazione proposta.Traimposte dal governo italiano a UniCredit, ci sono: la cessazione delle attività in Russia entro nove mesi, il mantenimento dei prestiti a un certo livello in relazione ai depositi dei clienti e il divieto di ridurre gli investimenti nazionali di, la società di gestione patrimoniale recentemente acquisita da Banco BPM. Secondo UniCredit, le condizioni imposte potrebberodella banca e potrebbero apparire non pienamente allineate con la normativa italiana e comunitaria e con le decisioni relative alle autorità di regolamentazione.