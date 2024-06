Generalfinance, primo M&A. Acquista Workinvoice per operare nell'invoice trading

Generalfinance

Banco Desio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha sottoscritto un, operatore attivo nel mercato dell'invoice trading in Italia.Workinvoice, fintech fondata a fine 2013 da Matteo Tarroni, Ettore Decio e Fabio Bolognini, gestisce la omonima piattaforma di invoice trading, che, sulla quale sono stati scambiati più di 700 milioni di crediti dall'avvio dell'operatività. Nel 2023 sul marketplace di Workinvoice sono state scambiate fatture commerciali per 107 milioni di turnover e la società esprime 1,9 milioni di euro di ricavi, un EBITDA di 0,5 milioni e 0,2 milioni di euro di utili netti."L'accordo con Workinvoice rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Generalfinance, in coerenza con l'ambizioso progetto di espansione e digitalizzazione previsto dalle nostre direttrici strategiche di crescita - spiega l'- Si tratta dellae questo accordo ha l'obiettivo di incrementare il valore dei nostri servizi, sia con riferimento alla clientela Corporate Distressed che alle PMI, andando incontro alle crescenti esigenze di specializzazione, flessibilità e digitalizzazione dei prodotti offerti. Grazie all'esperienza e competenza del management di Workinvoice, potremo consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato e migliorare la soddisfazione dei nostri clienti attraverso un'offerta tailor-made ed efficiente".L'operazione prevede unpari a 6,4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni da corrispondere in denaro e 4,6 milioni da regolare in azioni Generalfinance di nuova emissione, valorizzate, queste ultime, ad un prezzo unitario di 10,96 euro.È prevista inoltre la, che sottoscriverà un aumento di capitale in Workinvoice con successivo concambio della quota acquisita in azioni Generalfinance. Perl'operazione persegue l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi e prodotti alla clientela del segmento Small Business, in linea con i driver strategici del Piano Industriale Beyond 26.Nell'ambito dell'Operazione, in funzione degli obiettivi (EBITDA) congiuntamente definiti nell'ambito del Piano Industriale 2024-2026 di Workinvoice, sono previste: un primo Earn Out che verrà regolato in azioni di Generalfinance, per un ammontare di 1,2 milioni di euro sulla base di una soglia predefinita di EBITDA target e un secondo Earn Out, che potrà essere regolato a discrezione di Generalfinance, in azioni o denaro, sino a un massimo di 3 milioni di euro, parametrato ad una soglia più elevata di EBITDA target.L'aumento di capitale al servizio dell'operazione avrà, pertanto, un. A tal riguardo, GGH – Gruppo General Holding S.r.l., azionista di controllo della società, ha dichiarato che sosterrà l'operazione, votando a favore del suddetto aumento di capitale in occasione dell'assemblea straordinaria che sarà prossimamente convocata.L'operazione avrà effetti iniziali sostanzialmente nulli sui ratio patrimoniali di Generalfinance e determinerà un