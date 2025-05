Regeneron acquista 23andMe per 256 milioni di dollari attraverso asta fallimentare

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) -si èper la, azienda leader nel settore della genetica umana e delle biotecnologie. Regeneron intende acquisire le linee di business Personal Genome Service (PGS), Total Health e Research Services di 23andMe, insieme alla sua Biobank e agli asset associati, per, e consentire a 23andMe di continuare a fornire senza interruzioni tutti i servizi relativi al genoma per i consumatori.Subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni del tribunale fallimentare e delle autorità competenti e alle altre consuete condizioni di chiusura, si prevede che la transazione si concluda nel"Crediamo di poter aiutare 23andMe a realizzare e sviluppare la sua missione: aiutare coloro che sono interessati a conoscere il proprio DNA e a migliorare la propria salute personale, promuovendo al contempo gli sforzi di Regeneron nell'utilizzare la ricerca genetica su larga scala per migliorare il modo in cui la società cura e previene le malattie in generale", ha dichiaratodi Regeneron.23andMe sarà gestita come una sussidiaria interamente controllata da Regeneron Pharmaceuticals e continuerà a operare come servizio di genomica personale. L'acquisizione da parte di Regenerondi 23andMe.