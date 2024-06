Germania, indice Zew sale a giugno a 47,5 punti

(Teleborsa) - Migliora l'2024. L'indice anticipatore si è portato infatti a 47,5 punti dai 47,1 punti di maggio.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degliche stimavano un miglioramento fino a 49,6 punti.Risultano in peggioramento le aspettative sulleche si portano a -73,8 punti da -72,3 punti, contro attese per un livello di -65 punti.Migliora invece l'indicatore relativo alla, che si è portato a 51,3 punti da 47 punti, risultando superiore alle aspettative per 47,8 punti.