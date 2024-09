Germania, indice GFK ottobre migliora a -21,2 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento lanel mese di2024. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -21,2 punti, rispetto al -21,9 di settembre (dato rivisto da un preliminare di -22). La lettura è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano una discesa del sentiment fino a -22,4 punti.Peggiorano invece le, con l'indicatore che scende di 1,3 punti a quota 0,7. Aumenta di 4 punti l'indicatore sullache si attesta a -6,9 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 6,6 punti e si posiziona a 10,1 punti."Dopo la grave battuta d'arresto del mese precedente, il leggero miglioramento del clima dei consumatori può essere interpretato più come una. Il clima dei consumatori non è migliorato da giugno 2024, quando ha raggiunto -21 punti. Pertanto, il leggero aumento non può essere interpretato come l'inizio di una ripresa evidente. Il sentiment dei consumatori è generalmente troppo instabile per questo - spiega Rolf Burkl, esperto di consumi presso Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) - Oltre ai noti fattori negativi, come guerre, crisi e inflazione, il mercato del lavoro è stato aggiunto all'elenco come fattore negli ultimi mesi".