Groupe Duval con Atlante per la sostenibilità: 1.200 punti di ricarica in 130 siti entro il 2025

(Teleborsa) - In occasione dell'inaugurazione dellala societa` del Gruppo NHOA dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, e il, attore di primo piano nel settore immobiliare in Francia, annunciano l'con la creazione diLa partnership tra Groupe Duval e Atlante, lanciata nell'aprile 2023 con l'installazione di oltre 188 punti di ricarica rapida, assume una nuova dimensione. Isaranno integrati in molte piu` location del Groupe Duval, con l'obiettivo di elettrificare 130 siti in tutta la Francia entro il 2025, totalizzandoOggi si e` tenuta l'inaugurazione dellasituata nel cuore dell'area commerciale di Saint-Chamond, nella Loira, vicino al centro commerciale Hall in One e al cinema Ve´o Grand-Lumie`re. Oltre a quello di Saint-Chamond,pronti ad accogliere i clienti a Champniers, Colomiers, Saint-Gervais-la-Fore^t e Landorthe, che ospitano grandi catene commerciali come Aldi, Biogroup, L'Appart Fitness, Decathlon, Burger King, GIFI, KIABI, Basic Fit e altre.Attore con una forte presenza regionale e stretti legami con il proprio ecosistema e la comunita`, il Groupe Duval investe nelle aree locali e ne accresce l'attrattiva attraverso l'implementazione di innovazioni, nuovi servizi ed esperienze di utilizzo. La costante capacita` del Groupe Duval di integrare le novita` tecnologiche consente di offrire progetti immobiliari differenziati volti a soddisfare i piu` elevati standard di qualita` e di prestazioni energetiche. L'aggiunta di circa 1.200 punti di ricarica rapida di Atlante, alimentati da energie rinnovabili, in 130 siti di proprieta` del Groupe Duval in tutta la Francia, contribuira` sicuramente a stimolare sia lo sviluppo locale che quello urbano e a incoraggiare un utilizzo piu` diffuso di veicoli elettrici in Francia., ha dichiarato: "Abbiamo stipulato una, leader indiscusso nel settore immobiliare commerciale, con il quale condividiamo i valori di innovazione e sostenibilita`. Unendo le forze, stiamo offrendo la, accelerando cosi` la realizzazione della prossima grande rivoluzione energetica europea"., ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di poter dotare i siti del Groupe Duval con la tecnologia Atlante attraverso una partnership in grado di fornire ulteriorea entrambi i gruppi. Il nostro obiettivo quotidiano e`il che significa poter disporre di una fitta rete e di servizio di alta qualita` che il Groupe Duval padroneggia alla perfezione"., ha dichiarato: "Il nostro gruppo a conduzione familiare e` particolarmente sensibile all'impatto ambientale delle sue attivita` e ora, con Atlante, ha l'opportunita` dialimentata da energie rinnovabili, in grado di sensibilizzare la nostra clientela sulla mobilita` sostenibile. Al di la` del reale impatto che questa partnership avra` sulla riduzione del nostro impatto ambientale, questo nuovo servizio si posiziona al centro dei nostri valori fondamentali quali flessibilita` e innovazione".Durante la sosta, i driver avranno la possibilita` di ricaricare i loro veicolia seconda del modello, con energia 100% rinnovabile, ottimizzando cosi` il tempo trascorso nelle aree commerciali, residenziali e di svago del Groupe Duval.Le stazioni sono accessibili alle persone con mobilita` ridotta, aperte 24 ore al giorno, sette giorni su sette, compatibili con tutti gli standard di ricarica e disponibili su tutte le principali applicazioni di mobilita` elettrica. E` inoltre disponibile il pagamento con carta di credito.