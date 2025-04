Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 7 siti: totale sale a 1.275

(Teleborsa) -ha ordinato l'tramite cui vengonosu strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 3 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.Di seguito iper i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: "Finanza Expert" (sito internet https://finanzaexpert.com e relative pagine https://clients.finanzaexpert.com e https://trading.finanzaexpert.com); "Cmswiss" (sito internet https://cmswiss.com e relativa pagina https://webtrader.cmswiss.com); "Aspect-Markets" (sito internet https://aspect-markets.cc e relative pagine https://aspect-markets.online e https://web.aspect-markets.trade); "UCapital Trading" (sito internet https://ucapitaltrading.com e relativa pagina https://clients.ucapitaltrading.com); "Caa871" (sito internet https://caa871.it); "Sdf837" (sito internet https://sdf837.it); "SYBZ" (sito internet https://sybzgroup.co).Sale, così, aildalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.