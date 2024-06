MAIRE, contratto da 400 milioni di dollari in Germania per diesel rinnovabile e SAF

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllatasi è aggiudicata da HOLBORN unper la realizzazione di un impianto di idrogenazione degli oli vegetali (HVO) all'interno della raffineria di HOLBORN ad Amburgo, in Germania.Una volta completato, l'impianto produrrà circa 220.000 tonnellate all'anno die di carburante per l'aviazione sostenibile (Sustainable Aviation Fuel o) utilizzando materie prime di scarto, biomasse e i residui dell'industria agroalimentare, nonché idrogeno a basse emissioni di carbonio.L'impianto, che sarà operativo all'inizio del 2027, comprende l'unità di pretrattamento, l'unità HVO e le infrastrutture di interconnessione con gli impianti esistenti. Ildel contratto è di circa"Questa importante risultato conferma il ruolo centrale del gruppo MAIRE nella transizione energetica e la sua capacità di affrontare le sfide della decarbonizzazione in uno dei settori dell'industria hard-to-abate, come quello della raffinazione del greggio, facendo leva sulle proprie eccezionali competenze di ingegneria ad alto contenuto tecnologico", ha commentato l'