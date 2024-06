MAXXI, dove sta andando il Museo più contemporaneo di Roma?

(Teleborsa) - Dal 2010 al 2022, ultimo anno per cui è possibile reperire dei dati, il MAXXI vanta un bilancio di tutto rispetto per una delle istituzioni culturali più recenti di Roma: parliamo, ad esempio, dida fundraising ein totale, per un incasso totale delladi euro.La Fondazione Museo delle Arti del XXI secolo di Roma con ilha fortemente voluto, guardando al futuro, alle più vive prospettive artistiche.La rotta disegnata da Stocchi e Giuli mira a, con una programmazione ricca in termini di offerte variegate nella scelta di artisti da ospitare, temi da trattare e pubblico da coinvolgere, restando costantementeSul finire del 2023, il MAXXI ha inaugurato una, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, ma anche un uomo di grande profilo che dimostra come. La collaborazione tra MAXXI e KME ha portato alla realizzazione di iniziative di, sempre con l’urgenza diLo dimostra la grande mostra, a cura di Andrea Lissoni, Marina Pugliese e Francesco Stocchi, inaugurata lo scorso 10 aprile, al centro del programma espositivo di quest’anno, ma anche la volontà di raccontare "tante storie contemporanee" fatte di arte, architettura, libri, fotografia, cinema, performance, musica durante: 5 settimane perche spaziano dall’esibizione di Morgan con Piano Solo, alla lettura de Il Cantico dei Cantici, alla proiezione di Metropolis di Fritz Lang.Ad inaugurare l’Estate al MAXXI sarà, che delle espressioni artistiche contemporanee italiane è tra i massimi esponenti. Bucchi presenterà alla serata di opening,, un progetto del tutto inedito, al quale ha lavorato quasi dieci anni, curato niente di meno che daL’ultimo lavoro di Bucchi è un libro d’arte edito dae promosso dalla, in cui l’artista va oltre, esce dalla dimensione classica per approdare alla; una nuova prova d’artista, dove a parlare non sono le sue opere, quelle che l'hanno reso nome di spicco della scena contemporanea e del collezionismo d’arte, bensì idal lui stesso realizzati.Saranno proprio ie messa a nudo attraverso il disegno a circondare visivamente lo spettatore in occasione dellacon una serata unica e inclusiva dallo stile espositivo non convenzionale, tra immagini in movimento e suono che vedrà, proiettando il museo ancor più nettamente verso il futuro e l’internazionalità., infatti, incarna perfettamente loche si rispecchia nel MAXXI: dal 2003 ha iniziato a partecipare a mostre internazionali in diverse città del mondo. Tra le tappe significative si annoverano, dove ha esposto al Palazzo del Parlamento nel 2016, e, presso il SAMCA nello stesso anno. La Bulgaria lo ha accolto nel 2014 alla City Art Gallery di Varna, mentre Costanza ha ospitato le sue opere al Museo di Archeologia. Nel 2013, l’artista è arrivato fino a, esponendo alla Partners & Mucciaccia Gallery. L'anno precedente, nel 2012, ha portato le sue creazioni ad, al True Lies Copelouzos Art Museum. Un punto culminante della sua carriera è stata l'esposizione al. Il suo percorso artistico lo ha portato anche anel 2008, nel celebre 798 Art District, e alper la 10ª Biennale Internazionale nel 2006.ha inoltre ospitato le sue opere nel 2007 all'Istituto di Cultura Italiana, mentrelo ha accolto nel 2005 al Museo d’Arte Contemporanea.Ora torna nella sua città natale per presentare un. L’occhio dell’artista romano scruta la dimensione interna ed esterna dei soggetti ritratti accostandoli ai loro disegni, per generare una suggestione non univoca, ma aperta all’interpretazione di chi guarda,