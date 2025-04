CAIA Italy presenta “Infrastructures: What’s New for 2025!” a Roma

(Teleborsa) - Il, in collaborazione conorganizza un evento esclusivo dedicato alle prospettive degli investimenti infrastrutturali. L’incontro, che si terrà presso la sede del Museo Ninfeo a Roma, si aprirà con i saluti istituzionali diche introdurranno il tema della serata. A seguire, esperti del settore forniranno un’analisi approfondita sul mercato degli investimenti infrastrutturali, concentrandosi sulle opportunità offerte sia dal comparto equity che da quello del debito.Durante il dibattito, i relatori esamineranno le attuali dinamiche del mercato e presenteranno casi studio concreti, offrendo ai partecipanti strumenti e strategie utili per la gestione di portafogli istituzionali.Tra i relatori:, Head of Infrastructure Debt, SCOR Investment Partners,, Chief Financial Investment Officer, E.N.P.A.M. eChairman, Tages e Head of Infrastructure Investments, Tages Capital SGRA moderare il dibattito saràChapter Head di CAIA Italy e Head of Investment presso Ania.L’incontro si concluderà con un momento di networking accompagnato da un cocktail. Lama i posti sono limitati.