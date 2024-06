RFI presenta l’Academy & Technical Methodologies del Polo Infrastrutture

(Teleborsa) - Promuovere lanel campo dellaattraverso una cabina di regia per lo sviluppo sostenibile, connesso, digitale e smart nel campo dei trasporti. È l’obiettivo del. Il Comitato, presieduto dal Presidente di Rete Ferroviaria Italiana Dario Lo Bosco, si è insediato oggi e ha visto la partecipazione del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del Presidente della Pontificia Accademia di Teologia S.E.R. Antonio Staglianò, dell’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris, dell’AD di RFI Gianpiero Strisciuglio.L’Academy sarà promotrice della cultura scientifica, con l’obiettivo dia livello industriale, istituzionale e accademico. L’iniziativa coinvolge esperti di ingegneria dei trasporti, tecnologie digitali, sostenibilità ambientale e gestione delle infrastrutture. Il Comitato dei Saggi, inoltre, garantirà l’ottimizzazione dei presidi di controllo attraverso sistemi digitali e tecnologie innovative. Verranno poi condivisi con gli atenei i laboratori di ricerca di RFI e ANAS.L'per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate come il drone terrestre, strumento all’avanguardia, brevettato nel laboratorio del Circuito di Bologna San Donato. Il dispositivo ispeziona in autonomia i binari, con una velocità massima di 100 km/h, monitorando in tempo reale le aree di cantiere.Le ricerche dell'Academy e i brevetti certificati dai laboratori disaranno pubblicati nella"Quaderni FS Academy", un punto di riferimento per diffondere il contributo dell'ingegneria italiana sui temi della mobilità sostenibile, intermodale e ad alta tecnologia, a cui si aggiungono gli aspetti economici, ambientali e legali connessi all'interoperabilità delle reti.