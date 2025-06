Linea Adriatica, in arrivo 142,8 milioni di euro dal Mit

(Teleborsa) - "Lanon subirà tagli o ritardi di realizzazione: idestinati a Genova per consentire il rispetto dei paletti europei, saranno prontamente reintegrati senza causare perdite di tempo o problemi ai cittadini". Lo assicurato il ministero dei Trasporti in una nota."Si tratta di una semplicecontabile che non incide sulle attività già intraprese da Rfi – prosegue il comunicato –. È un dossier seguito con massima attenzione daldel Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti".