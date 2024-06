ABI e MEF: accolte positivamente le nuove regole di Basilea

(Teleborsa) - Ile ilconcordano con il, sul giudizio positivo per l’Italia per gran parte dellepubblicate oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.In una nota, il Presidente e il Vice direttore generale vicario dell’ABI rilevanocome la conferma di misure positive già vigenti che non sono state modificate, quali il "Fattore di supporto per le PMI" (c.d. "SMEs Supporting Factor") e la ponderazione più favorevole per prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione.Positive sono altresì lequali l’estensione della facilitazione per le vendite di crediti deteriorati su larga scala eTra le misure positive di nuova introduzione, si segnalano: la ponderazione a zero per le quote della Banca d’Italia detenute dalle banche; l’utilizzabilità dei terreni agricoli come garanzia dei finanziamenti; il mantenimento della possibilità di effettuare la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dei componenti dei consigli di amministrazione successivamente alla nomina; l’esclusione delle holding dal perimetro di consolidamento rilevante per migliorare il trattamento degli interessi di minoranza; l’introduzione di trattamenti transitori per le esposizioni verso imprese prive di rating e per i mutui garantiti da immobili con bassa probabilità di default; l’introduzione del mandato all’EBA per rivedere le regole sui crediti deteriorati in caso di ristrutturazioni onerose e il rapporto richiesto alla stessa EBA sul trattamento prudenziale del leasing.Nello stesso tempo, sottolineano il Presidente Patuelli e il Vice direttore generale vicario Torriero, ildetermina anche alcuni appesantimenti nei requisiti patrimoniali delle banche, quali la restrizione nell’utilizzo dei modelli interni e la nuova metodologia di gestione dei rischi operativi.