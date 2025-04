BPER, al via gli incontri di educazione finanziaria "Fate il nostro gioco"

(Teleborsa) -(ABI) dal titolo. Il format, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi1729, prevede la rappresentazione di unadelle scuole secondarie di secondo grado.è guidare i ragazzi in un percorso di, analizzandone le regole matematiche, le false credenze e le basse probabilità di vincita attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione con il pubblico., sempre rivolti a studenti, sono previstiCon questa iniziativa BPER vuole confermare il propriopatologico, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento di prevenzione e responsabilità sociale."È per noi importante continuare a parlare ai ragazzi di un tema sempre più attuale e preoccupante, quello del gioco d’azzardo patologico", afferma, responsabile Direzione Regionale Lazio Toscana Umbria di BPER, ricordando che il gioco è "un fenomeno sociale che ormai riguarda tutte le fasce di età e tutte le classi socioculturali"."Partire dalle scuole, dialogare con gli studenti, può rappresentare una concreta opportunità affinché informazione e consapevolezza possano esser sempre presenti nelle nuove generazioni", conclude.