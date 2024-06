MAIRE, contratto da 4 milioni di euro con Commissione UE

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che la controllata NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) ha firmato unnell'ambito del "Innovation Fund 3rd call for Small Scale projects" dell', che contribuirà alla realizzazione del progetto BOOST.BOOST mira ad implementare il primo impianto su scala industriale basato sulla tecnologia modulare continua NXRe PMMA sviluppata da MyRemono, la controllata di NextChem dedicata alla depolimerizzazione della plastica. NXRe PMMA, attraverso un processo di riciclo chimico continuo, consente il(elementi costitutivi della catena del valore della plastica) con livelli di purezza elevatissimi dai rifiuti plastici selezionati, in particolare dal polimetilmetacrilato (PMMA).La progettazione dell'unità industriale è in fase finale e la costruzione dovrebbe essere completata nel 2026. Il valore del progetto ammonta a 6,6 milioni di euro, di cui circaTra le 72 domande presentate al "Innovation Fund 3rd call for Small Scale projects" dell'UE, BOOST è uno dei 18 progetti su piccola scala che hanno ottenuto il grant agreement, nonché l'