MFE, confermati Pier Silvio Berlusconi come AD e Fedele Confalonieri presidente

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia con), ha confermatocome Amministratore Delegato (CEO).è stato riconfermato Presidente del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.Costituito anche ilcomposto da cinque membri: ne fanno parte Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala.Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il possesso deiai sensi del Codice di Corporate Governance dei Paesi Bassi da parte dei seguenti Consiglieri: Stefania Bariatti, Marina Brogi, Giulio Gallazzi, Alessandra Piccinino, Patrizia Arienti, Consuelo Crespo Bofill e Javier Diez de Polanco.Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti: il Comitato Audit and Sustainability, composto dai Consiglieri Alessandra Piccinino (Presidente), Patrizia Arienti, Marina Brogi e Javier Diez de Polanco; il Comitato Nomination and Remuneration composto dai Consiglieri: Stefania Bariatti (Presidente), Consuelo Crespo Bofill e Giulio Gallazzi.