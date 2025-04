MFE-MediaForEurope, nel 2024 dividendo cresce a 0,27 euro (+8%)

MFE-MediaForEurope

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con risultato netto di competenza del gruppo positivo per 137,9 milioni di euro a causa della rettifica di valore sulla partecipazione in"per 128,2 milioni di euro della partecipazione di collegamento (29,99% del capitale) detenuta in P7S1".Confermato l'preliminare (esclusi gli impatti contabili di prosiebensat) a 250,7 milioni di euro (+15,3%). Confermati anche(ebit) adjusted a 370,3 milioni di euro e free cash flow a 343,3 milioni di euro.(escludendo la svalutazione della partecipazione in P7S1) è pari a 266,1 milioni di euro (+27,2% rispetto al 2023).Il Cda di MFE-Mediaset propone all'assemblea un aumento dela 0,27 euro (+8% rispetto al 2023).