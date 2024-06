BFF Bank, Morningstar DBRS conferma rating BB (high) con outlook stabile

BFF Bank

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha confermato i Rating di, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con ile il Rating sui Depositi a Lungo Termine nella categoria investment grade a BBB (low), entrambi conLa conferma del rating di BFF riflette ledella banca nonché la suadella gestione e cessione di crediti pro-soluto di crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione (PA) e il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e il suo grado di diversificazione geografica e di attività commerciale. La capitalizzazione e i profili di qualità degli attivi di BFF rimangono adeguati secondo Morningstar DBRS, riflettendo principalmente la concentrazione delle sue operazioni nel settore pubblico. La redditività di BFF è stata costantemente supportata da elevati margini di interesse, in gran parte forniti dagli interessi di mora (LPI) sulle fatture scadute, nonché da una buona efficienza operativa e da costi di credito trascurabili.Morningstar DBRS prevede che lacore continuerà ad avere un trendnel prossimo futuro, partendo dal presupposto che la sua struttura di funding si riprezzerà più velocemente dei suoi asset in un contesto di tassi di interesse probabilmente al ribasso e che i volumi rimarranno di supporto in un ambiente meno liquido mentre la sua l'efficienza operativa rimarrà solida e il costo del rischio basso.Ciononostante, i rating incorporano anche l'elevata, seppure ridotta, dipendenza di BFF da fonti die la sua solida posizione di liquidità. Allo stesso tempo, i rating del credito considerano l'elevato, seppure ridotto, rischio di concentrazione derivante dalla considerevole esposizione di BFF aiL'Outlook stabile tiene conto dei(BoI) in merito alla classificazione da parte della banca delle sue esposizioni creditizie verso PA a causa della visione più restrittiva della BoI sulle linee guida dell'Autorità bancaria europea (EBA) sulla definizione di default (DoD), nonché la governance della banca e le pratiche di remunerazione aziendale. Fatta salva la decisione finale della BoI prevista entro la fine dell'anno, Morningstar DBRS prevede che l'indagine in corso avrà un impatto potenzialmente negativo sulla capitalizzazione di BFF.Tuttavia, secondo Morningstar DBRS, la banca è dotata di, tra cui principalmente la possibilità di riportare in bilancio alcune delle sue riserve di utili fuori bilancio. Inoltre, secondo Morningstar DBRS i risultati non sembrano includere un effettivo aumento del rischio di credito poiché il principale cliente della banca rimane il settore pubblico, tipicamente a basso rischio. Secondo Morningstar DBRS, il divieto temporaneo imposto dalla Banca d'Italia, riguardante soprattutto la distribuzione di dividendi, il pagamento della remunerazione variabile e l'espansione delle attività all'estero attraverso l'apertura di nuove filiali o l'espansione in nuovi paesi in libertà di servizi, fornirà un certo sostegno dal punto di vista del credito prospettiva fino a quando non verrà presa una decisione definitiva in quanto garantisce la