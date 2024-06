FS, nuova linea di credito per 3,5 miliardi

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (Gruppo FS) ha stipulato una nuova linea di credito committed e revolving, di complessivi 3,5 miliardi di euro e con durata triennale, con un sindacato di nove banche ed istituzioni finanziarie.Ad oggi, questorappresenta lain termini di size.La linea di credito, sottoscritta con FS da, BNL-, CaixaBank, Cassa depositi e prestiti,CIB, ING,- Divisione IMI/CIB e, è un prodotto Sustainability Linked, grazie alla previsione contrattuale di meccanismi di revisione del margine e della commitment fee al raggiungimento di target relativi a tre Key Performance Indicator (KPI), a testimonianza del forte impegno del Gruppo FS sui temi ESG.I KPI nello specifico riguardano: la percentuale di capex allineati alla tassonomia UE; l’intensità energetica intesa come rapporto tra il consumo energetico rispetto ai ricavi operativi del Gruppo e l’incremento della percentuale di personale dipendente femminile rispetto al totale dei dipendenti.Lo scorso mese di marzo era stata avviata una selezione competitiva tra istituti bancari con l’obiettivo di ottenere dal mercato, entro il primo semestre del 2024, una nuova linea committed con una più ampia disponibilità rispetto a quella esistente, per soddisfare al meglio le esigenze di liquidità del Gruppo FS.La size raggiunta e l’elevato numero di controparti coinvolte confermano l’interesse del mercato ed il successo dell’operazione.BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit hanno agito in qualità di underwriters & mandated lead arrangers.Banca Popolare di Sondrio e ING hanno agito in qualità di co-lead managers; il ruolo di Banca Agente è stato assegnato a Intesa Sanpaolo.BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit hanno agito anche in qualità di Sustainability Coordinators.