Prada acquista Versace: corrispettivo cash, valutata 1,25 miliardi di euro

Intesa

(Teleborsa) - Dopo mesi di indiscrezioni, passi avanti e smentite,dalla statunitense. Il corrispettivo cash sarà basato su un Enterprise Value di 1,25 miliardi di euro, ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.Fondata nel 1978 a Milano, Versace è una delle principali maison di moda internazionali e un emblema del lusso italiano nel mondo. Con la sua estetica altamente riconoscibile, il marchio costituisce "un'del Gruppo Prada e presenta un significativo potenziale di crescita inespresso, grazie a molteplici leve di creazione di valore", si legge in una nota.All'interno del Gruppo Prada, Versacee la propria autenticità culturale, beneficiando al contempo della forza della piattaforma del Gruppo, incluso il know-how industriale e le competenze sviluppate in ambito retail e nei processi operativi.L'accordo prevede l'acquisizione del 100% di Versace per un controvalore (Enterprise Value) pari a 1,25 miliardi di euro (1,375 miliardi di dollari). Il corrispettivo cash finale verrà determinato al closing (previsto nel corso del secondo semestre del 2025), tenendo conto di aggiustamenti basati su Capitale Circolante e Posizione Finanziaria Netta. Il controvalore indicato include un valore significativo di perdite fiscali riportabili a nuovo; in aggiunta, Capri Holdings finanzierà certi costi relativi all'operazione.Prada ha inoltre sottoscritto un, composto da 1 miliardi di term-loan e 0,5 miliardi bridge facility. In considerazione della liquidità disponibile e delle linee di credito inutilizzate, il Gruppo Prada mantiene una struttura finanziaria solida e flessibile.agiscono in qualità di advisor finanziari.hanno agito in qualità di