Moncler, BlackRock ha quota potenziale del 5,015%

BlackRock

Moncler

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha unain, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 14 giugno 2024.In particolare, la quota comprende un 4,918% in, un 0,012%% di azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario, un 0,085% di "Contracts for Difference" senza data di scadenza.