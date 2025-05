Fideuram Direct, raggiunti 78 mila clienti e 3 miliardi di euro di attività finanziarie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la piattaforma di Wealth Management digitale per il Private Banking dicon circa 150.000 clienti nel 2025 (circa il 20% dell'attuale clientela di Fideuram), ha raggiunto circa 78.000e 3 miliardi di euro dial 31 marzo 2025. È quanto emerge dalla nota sui conti del primo trimestre del 2025 dell'intero gruppo.Viene segnalata laconper l'estensione della piattaforma ai clienti europei Private e Affluent iniziando con Belgio e Lussemburgo.Laserve il segmento di clientela di fascia alta (Private e High Net Worth Individuals) tramite Fideuram e le sue controllate Intesa Sanpaolo Private Banking, SIREF Fiduciaria, Intesa Sanpaolo Wealth Management, Reyl Intesa Sanpaolo, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management e Fideuram Asset Management Ireland, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un risultato netto di 409 milioni di euro (vs 321 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2024). Nell'intero anno il risultato netto è stato pari a 1.462 milioni di euro (vs 1.366 milioni di euro nel 2023).