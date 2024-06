OPA SAES Getters, periodo di adesione prorogato al 28 giugno

SAES Getters

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, l'offerente ha concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione di ulteriori 5 giorni di Borsa aperta. Pertanto, il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 giugno 2024.La proroga, spiega una nota, è volta a consentire ai possessori di azioni, in particolare tra il pubblico indistinto, di beneficiare di un più ampio periodo di tempo per poter aderire all'offerta, anchedel corrispettivo annunciato il 9 giugno scorso (da 26,3 euro a 28 euro, dopo le lamentele dei fondi). Alla chiusura del 20 giugno , le richieste di adesione totali sono a quota 8.060.098, pari al