BofA migliora la raccomandazione sui titoli automobilistici e aerei europei

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ritiene che l'attuale contesto macroeconomico per il mercato azionario sia caratterizzato da una corsa tra ilsulla scia dell'indebolimento dei consumi, da un lato, e il, dall'altro. "I dati recenti suggeriscono che la gara si sta riscaldando", si legge in una nota.Le proiezioni macroeconomiche di BofA implicano un classico rallentamento in cui l'indebolimento dello slancio della crescita, guidato dall'indebolimento dei consumi statunitensi, porta ad un aumento dei premi per il rischio azionario e ad un, con il conseguente freno per le azioni che supera la spinta derivante dai tassi di sconto più bassi in risposta ad un approccio più accomodante delle banche centrali, sulla scia del calo dell'inflazione."Il modo migliore per posizionarsi in questo scenario è concentrarsi sugli", sostengono gli esperti.Ciò include una posizione negativa sulle azioni europee (con le proiezioni coerenti con un ribasso del 13%) e un(con un ribasso previsto del 12%, dopo un pullback del 5% da aprile).Per i singoli settori, le ipotesi di BofA implicano ilrispetto al mercato delle, dei beni strumentali e dei materiali da costruzione tra i ciclici, mentre implica l'upside più positivo per alimentari e bevande, servizi di pubblica utilità e software tra i difensivi.Gli analisti portano il settoree quello delleda "underweight" a "" dopo aver sottoperformato il 15% per entrambi da metà aprile.Rimangono, una posizione che dovrebbe trarre beneficio se i rendimenti obbligazionari scendessero in linea con le aspettative.