MEF, Mizuho esce dall'elenco degli Specialisti in Titoli di Stato

(Teleborsa) - A decorrere dal 1° maggio 2025,non è più incluso nell'del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Pertanto, a partire dalla stessa data l'è composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPM, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley Europe, Natixis, NatWest Markets, Nomura Financial Products Europe, Société Générale Inv. Banking, UBS Europe, UniCredit.Gli specialisti in Titoli di Stato svolgono la(primary dealers) per i quali sono previsti obblighi di sottoscrizione nelle aste dei Titoli di Stato e di negoziazione di volumi sul mercato secondario. A fronte di tali obblighi, essi godono di alcuni privilegi, tra cui la facoltà di partecipare in maniera esclusiva ai collocamenti supplementari delle aste di emissione.