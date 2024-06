OpenAI acquista la società di analisi dei database Rockset

Microsoft

(Teleborsa) -, azienda sostenuta dache ha sviluppato il chatbot ChatGPT, ha, un servizio database di analisi in tempo reale che fornisce funzionalità di indicizzazione e interrogazione dei dati. Non sono stati rilevati i dettagli finanziari dell'accordo.Rockset consente a utenti, sviluppatori e aziende die accedere a informazioni in tempo reale mentre utilizzano prodotti AI e creano applicazioni più intelligenti, si legge in una nota.OpenAI intendeper potenziare la propria infrastruttura di recupero su tutti i prodotti e i membri del team di livello mondiale di Rockset si uniranno a OpenAI."L’infrastruttura di Rockset consente alle aziende di trasformare i propri dati in informazioni fruibili. Siamo entusiasti di offrire questi vantaggi ai nostri clienti integrando le basi di Rockset nei prodotti OpenAI", ha affermato