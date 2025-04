OpenAI pronta a lanciare un social concorrente di X

(Teleborsa) - Altman sfida Musk e Zuckerberg., la madre di ChatGPT, starebbe valutando la possibilità di(ex Twitter), oggi appartenente ad Elon Musk,di Meta.Il, stando a quanto anticipato dal sito specializzato in tecnologia The Verge, sarebbe alloe si baserebbe sulla popolarità e sulle potenzialità delsviluppato da OpenAI. Uno strumento lanciato a marzo, che consente anche la creazione di diagrammi, infografiche, loghi, biglietti da visita e foto stock. La funzionalità permette, fra l'altro, di utilizzare un'immagine quale punto di partenza per creazioni artistiche o in stile anime o per la modifica di un primo piano professionale. Lo stesso Altman ha modificato la sua foto di profilo su X con questo strumento in stile cartoon.L'unico problema, da risolvere è ilindotto dall'utilizzo della nuova funzionalità. "Le nostre GPU si stanno sciogliendo", ha scritto Altman su X alla fine del mese scorso, annunciando che l'azienda ne avrebbe temporaneamente limitato l'utilizzo in attesa di rendere il sistema più efficiente.OpenAI si trova ad affrontare unanel mercato dell'intelligenza artificiale generativa, in rapida crescita, e lo stessodi rendere OpenAI una entità a scopo di lucro, in qualità di co-fondatore dell'azienda nata come una no-profit dedicata alla ricerca. Lo scorso anno, Musk aveva te ntato l'0assalto ad OpenAI, senza successo ottenendo una risposta sfrontata da Altman: "se vuoi ti compriamo noi X". una minaccia divenuta realtà?