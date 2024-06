STM lancia un nuovo piano di buyback triennale da 1,1 miliardi

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, annuncia ilda 1.040 milioni di dollari iniziati nel 2021 e ilcomprendente due programmi, per un controvalore massimo di 1.100 milioni di dollari, da eseguirsi entro un periodo di 3 anni, da eseguirsi entro un periodo di 3 anni (soggetto di volta in volta all'approvazione degli azionisti ed alle altre approvazioni del caso).Il prezzo di chiusura delle azioni della Società registrato al New York Stock Exchange in data 18 giugno 2024 era pari a 43,08 dollari e, a tale prezzo, il numero massimo di azioni che potrebbe essere acquistato per un controvalore di 1.100 milioni.Attraverso i Programmi di Riacquisto Completati, la Società ha riacquistato complessivamente 24.880.267 azioni, al prezzo medio ponderato di 38,67 euro per azione, per un totale di 962.050.015 euro, equivalenti a 1.040 milioni di dollari.Il capitale sociale della Società è formato da 911.281.920 azioni emesse e, alla data del 17 giugno 2024, la Società detiene approssimativamente 7.874.440 azioni proprie, pari a circa lo 0,9% del proprio capitale emesso.Il prezzo minimo corrisposto per i nuovi buyback sarà di 1,04 euro per azione, un massimo pari al 110% della media del prezzo più alto per azione ordinaria in ciascuno dei cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell’acquisto, su ciascuno dei mercati regolamentati Euronext Paris, Borsa Italiana e Nyse e un massimo pari al maggiore tra il prezzo dell’ultima transazione indipendente e l’offerta di acquisto indipendente più elevata al momento sulla sede di negoziazione in cui è effettuato l’acquisto.