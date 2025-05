Maps, rinnovo triennale da 1,7 milioni di euro con ASL di Bari

Maps

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha comunicato che la propria controllata Iasi si è aggiudicata ilper l'erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione del personale in uso presso l'ASL di Bari, già cliente storico della Business Unit Maps ESG.Il valore complessivo del contratto, di durata triennale (2025–2027), è di oltre(IVA esclusa), confermando la fiducia e la soddisfazione del cliente per l'efficacia e l'affidabilità delle soluzioni proposte."Il rinnovo triennale e l'estensione dei servizi rappresentano un segnale chiaro della solidità della nostra proposta e della capacità di costruire relazioni durature con i clienti - ha commentatodi Maps Group - L'adozione integrale della suite ESG consolida, inoltre, la nostra posizione come partner strategico per la digitalizzazione dei processi in ottica sostenibile ed efficiente".