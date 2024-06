Certificati, UniCredit emette nuove strumenti di tipologia Airbag

UniCredit

(Teleborsa) -ha, il mercato di Borsa Italiana sul quale vengono negoziati Securitised Derivatives.I prodotti sono infatti di, che permette di limitare le perdite a scadenza nel caso in cui il sottostante peggiore dovesse terminare ad un livello inferiore alla barriera, e prevedono due livelli di barriera, uno conservativo per la protezione del capitale e uno più elevato per il pagamento dei premi.I prodotti sono, e. Tutti i prodotti si contraddistinguono per: premi mensili condizionati con effetto memoria del valore dal 0.60% mensile (7.20% annuale) all'1,42% mensile (17,04% annuale); scadenza naturale a tre anni, giugno 2027; una Barriera Premio pari al 60% ed una Barriera capitale compresa tra il 50% ed il 65%; possibilità di scadenza anticipata a partire da Settembre 2024, con effetto step-down fino al 80% (-20%); per la prima volta, questa serie di prodotti prevede una strike date (cioè la data in cui verranno fissati i valori iniziali) posticipata - sarà venerdì 28 giugno (questo permette di mostrare un prezzo sul mercato fino a venerdì tendenzialmente sotto la pari).