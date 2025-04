Generali, Unicredit in assemblea con il 6,7%. Benetton con il 4,83%

Unicredit

(Teleborsa) -è presente all'assemblea dicon una quota complessivamente detenuta al 6,7% in aumento rispetto dal 5,3% dell'ultimo aggiornamento. Il presidente Sironi leggendo la presenza a libro soci delle partecipazioni superiori al 3% ha precisato che la quota di Unicredit è del 6,5% a cui si aggiunge, per tramite di una controllata, un ulteriore 0,19 per cento.è presente con il 13,04%, Del Vecchio conal 9,93%,al 6,82% econ Schema Delta al 4,83% (da 4,8%).Attualmente, la percentuale del capitale rappresentato complessivamente in assemblea è salita al 68,818%.