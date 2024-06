UE autorizza acquisizione delle attività di Iveco in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia

Iveco Group

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'del controllo esclusivo di Iveco Danmark A/S, Iveco Finland OY, Iveco Norge AS e Iveco Sweden AB (ciascuno di proprietà al 100% di), da parte della svedese Hedin Mobility Group.L'operazione riguarda principalmente la vendita all'ingrosso e al dettaglio e l'assistenza di, nonché la vendita di pezzi di ricambio per veicoli.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società.In particolare, la Commissione ha riscontrato che a seguito dell'operazione vi sarà unnella distribuzione al dettaglio di autocarri medi.