UnipolSai, delisting efficace dal 3 luglio

(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà lasu Euronext Milan delle azioni dia decorrere dal, previa sospensione per le sedute dell'1 e 2 luglio 2024.Sulla basa deiè arrivato a detenere complessive 2.742.980.110 Azioni, pari al 96,935% del capitale sociale. Avendo l'Offerente raggiunto una partecipazione pari al 96,935%, e quindi superiore al 95%, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nonché per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto con riferimento alle rimanenti azioni ancora in circolazione.