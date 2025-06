Agatos, delisting dal 1 luglio dopo sei mesi senza EGA

Agatos

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinariee le obbligazioni convertibili della società sono2025. Il delisting è arrivato in base a quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e in particolare essendo decorso il termine di sei mesi senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA).Il titolo Agatos, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, èA dicembre 2024 Baldi Finance ha risolto il contratto da EGA, adducendo la decisione ai mancati pagamenti dei corrispettivi dal gennaio 2023 a quella data. A gennaio 2025 la società è entrata in