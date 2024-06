Ex Ilva, Corte UE: “L’impianto deve essere sospeso se dannoso"

(Teleborsa) - "Se, l'esercizio dell'acciaieriadovrà essere. Spetta al". Lo afferma unasottolineando che "laai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali".La previa valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione come l'acciaieria ex Ilva deve "quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio previsti da tale direttiva". Nel"occorre considerare le, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso".La Corte Suprema ha analizzato il caso Ilva, una delle più grandi acciaierie d'Europa, in attività dal 1965 e nota per i significativi effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.. Nonostante le misure di riduzione dell'impatto previste dal 2012, i termini di attuazione sono stati spesso prorogati. Gli, sostenendo la non conformità alle direttive sulle emissioni industriali. La Corte ha evidenziato l'importanza distabilendo che l'impatto sanitario deve essere considerato durante il rilascio e il riesame delle autorizzazioni. Inl'esercizio dell'installazione deve essere sospeso e le misure di protezione non possono essere ripetutamente prorogate.