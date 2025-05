Misure già adottate dall’Italia per l’ex Ilva: il governo rassicura l’UE

(Teleborsa) - Secondo fonti del(Mimit), la lettera di costituzione in mora notificata oggi dalla Commissione Europea in merito alla questione ex Ilva fa riferimento a situazioni pregresse, già affrontate da tempo dallo Stato italiano. In particolare, sono stati effettuati calla normativa europea sulle emissioni industriali.L’unico aspetto nuovo riguarda, pronunciata il 25 giugno 2024 nella causa C-626/21, che richiede un’comprensiva di una valutazione sanitaria. Anche su questo punto, però, l’Italia si è mossa con prontezza, varando per prima in Europa un decreto legge che recepisce le indicazioni della sentenza.Il governo sta attualmente lavorando alpresentata dal gestore e le analisi periodiche sul danno sanitario svolte dalle agenzie competenti. Tutti questi aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alla Commissione Europea, con l’obiettivo di giungere presto alla chiusura definitiva della procedura.