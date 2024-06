Mattarella: CONSOB saprà affrontare nuove sfide da evoluzione mercati e intelligenza artificiale

(Teleborsa) - "Icostituiscono un". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica,, nel messaggio inviato al Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Paolo Savona, in occasione dell' incontro annuale con il mercato finanziario presso la sede di Borsa Italiana, che coincide con i 50 anni della CONSOB."Garantirne il corretto funzionamento e la stabilità, mediante il contenimento dei rischi e attraverso la regolamentazione e la vigilanza ad elevato contenuto tecnico dei mercati e delle relative infrastrutture, costituisce un', rimuovere le barriere all'accesso delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie e, dunque, per aumentare la crescita e sostenere la competitività del sistema Paese", ha spiegato."In questa direzione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nei suoi cinquant'anni di attività, ha svolto unnel mercato finanziario, adeguando il proprio operato ai continui cambiamenti e alle molteplici sfide che si sono spesso presentati nello scenario nazionale e internazionale", ha detto Mattarella."Mediante la sua preziosa attività di costante tutela dell'efficienza nei mercati finanziari - ha sostenuto - la Commissione hadopo la battuta d'arresto causata dalla crisi sanitaria, continuando a conferire effettività alle libertà stabilite dai Trattati dell'Unione europea anche grazie alla collaborazione con le Autorità di settore nazionali e sovranazionali."Sonoche provengono alla finanza dall'applicazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sul piano delle regole e dell'organizzazione, nonché dall'evoluzione dei mercati europei, sempre più integrati tra loro e che richiedono assetti di vigilanza conseguenti", ha detto il Presidente della Repubblica.