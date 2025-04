UNGDCEC, intelligenza artificiale nelle professioni: da domani a Catania il Congresso Nazionale

(Teleborsa) - Il processo diin atto non è più rimandabile né facoltativo. È con questo messaggio che l’(UNGDCEC) lancia il, in programma agiovedì 10 e venerdì 11 aprile presso il Centro Congressuale "Le Ciminiere". Mille professionisti a confronto per un evento dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione e sulle opportunità che offre per ridefinire i confini della consulenza e del supporto alle imprese, intitolato: "",, presidente UNGDCEC, sottolinea: "La maggior parte dei giovani professionisti sta affrontando il processo di trasformazione digitale con grande apertura e curiosità. Il nostro ruolo è quello di far comprendere che l’Intelligenza Artificiale non è una scelta, ma una sfida, già in corso, con cui tutti i professionisti devono misurarsi. Non si tratta di decidere se adottarla o meno, ma di capire come utilizzarla al meglio per migliorare il nostro lavoro. L’IA non sostituirà il nostro ruolo, ma lo cambierà: chi saprà adattarsi e sfruttarla al meglio avrà un vantaggio competitivo decisivo".Cataldi evidenzia come l’Unione "intende giocare un ruolo centrale nell’accompagnare iin questo percorso: promuovendo, stringendo, realizzandoe offre strumenti concreti per affrontare l’. Con ilche presenteremo in occasione del Congresso, abbiamo delineato un percorso chiaro per un’integrazione responsabile delle nuove tecnologie"., consigliere di Giunta dell’UNGDCEC, afferma: "La sfida dell'IA interessa i professionisti ma anche le istituzioni. Durante il convegno verrà chiesto ai rappresentanti delle istituzioni in che modo si intende regolamentare questo processo di integrazione fra professioni intellettuali e progresso tecnologico affinché l'automazione dei processi, seppur positiva, non condizioni i livelli qualitativi dei servizi professionali, il controllo umano dei processi decisionali e l'imprescindibile pensiero critico alla base di ogni futuro percorso innovativo ed evolutivo".Il Congresso si aprirà giovedì 10 aprile alle ore 15:00 con i saluti istituzionali di(presidente del Comitato Organizzatore e UGDCEC Catania). Presenti tra gli altri(sindaco di Catania),(presidente CNDCEC) e i vertici delle Casse professionali e delle rappresentanze di categoria.Lasarà animata da tavole rotonde, workshop e keynote speech che vedranno la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti provenienti da tutta Italia.Venerdì pomeriggio, dalle ore 14:30, nel corso della seconda giornata interverranno i parlamentari(già ministro del Lavoro).