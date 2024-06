Pronta a decollare Lufthansa City Airlines

Lufthansa

(Teleborsa) - Il Gruppoinaugura il 26 giugno l’attività operativa del nuovo brand Lufthansa City Airlines, che volerà da Monaco a Birmingham con un Airbus A320neo. Lo stesso aeromobile verrà impiegato per i collegamenti domestici con Brema, Colonia, Düsseldorf e Hannover e con Birmingham.Dal 27 luglio entrerà in servizio il secondo aeromobile, un Airbus A319, che volerà da Monaco verso Amburgo, Berlino e Bordeaux.La flotta di Lufthansa City Airlines, come annunciato dall’amministratore delegato Jens Fehlinger, arriverà a contare cinque aeromobili Airbus A320 e aggiungerà una serie di A320neo e altri A319 nel corso del 2025. Nel 2026 inizieranno le consegne dei primi Airbus A220-300 sui 40 previsti.