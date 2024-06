Factoring, Assifact: +2,46% a maggio, raccolta al 14% del PIL

(Teleborsa) - L’avvio del 2024 ha fatto registrare per ilun andamento positivo, con uncomplessivo nei primi cinque mesi pari a 113,11 miliardi di euro, in crescita del 2,46% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le previsioni delindicano per l’intero 2024 unatteso anno su anno pari al 3,58%, con un’accelerazione quindi nel secondo semestre. Gli ultimi dati sul mercato del factoring li ha comunicati oggi a Milano, nella sua Relazione all’Assemblea annuale 2024 di Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring che riunisce gli operatori del settore, il PresidenteAncora maggiore è ilnello stesso periodo gennaio-maggio 2024 delle operazioni di Supply Chain Finance: +4,02% sul 2023, con un turnover che ha raggiuntoBelingheri ha portato in Assemblea ildi un settore che vale il 14% del PIL e acquisisce sempre più il ruolo di “partner strategico per le imprese, in grado di fornire sollievo alle pressioni dele assicurare unaversatile e allineata allo sviluppo del fatturato”.Nel contesto italiano, che ha visto ilalle imprese scendere del 3,8% anno su anno, il factoring ha sostanzialmente mantenuto i volumi dell’anno precedente, registrando a fine 2023 un turnover di circa 290 miliardi di euro, con un incremento dello 0,87%. Con un simile volume d’affari il mercato italiano rappresenta una quota significativa del(8%) e di quello europeo (12%).Le operazioni dinell’ambito dellarappresentavano, alla chiusura del 2023, il 10% circa del totale del mercato italiano del factoring, con un turnover complessivo di. Al 31 dicembre 2023 le imprese che hanno ceduto i loro crediti facendo ricorso al factoring per la gestione del propriosono risultate oltre 32 mila, di cui il 63% PMI. Sul totale imprese la manifattura, con il 30,44%, rappresenta la quota maggiore, seguita da commercio all’ingrosso (10,76%) e costruzioni (10,12%).“La qualità del credito – ha tenuto a sottolineare il Presidente di Assifact – rimane un fattore distintivo dell’attività di factoring e si mantiene eccellente: sul totale le esposizioni lorde deteriorate al 31 dicembre 2023 risultano pari al 3,08% e le sofferenze all’1,44%, in diminuzione rispetto alla fine del 2022”.