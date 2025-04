Crédit Agricole in Italia, utile sale a 429 milioni di euro nel primo trimestre

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Ilha registrato nel primo trimestre del 2025 un risultato netto aggregato di(+10% a/a), di cui 344 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all'economia pari a circa 100 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 354 miliardi di euro.Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circagrazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di ServiziFinanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).L'utile netto civilistico consolidato disi è attestato a 237 milioni di euro, in linea allo stesso periodo dell'annoprecedente. Proventi stabili grazie alla crescita delle commissioni (+9% a/a), trainate dai servizi d'investimento (+12% a/a), a compensazione della flessione fisiologica del margine d'interesse; oneri operativi2 sotto controllo e cost income al 48,7%.Acquisiti 53 mila(+5% a/a), collocati oltre 4,3 miliardi di euro di prodotti Wealth Management (+27% a/a) ed erogati oltre 1,3 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese (+21% a/a).Positiva evoluzione delle: incremento del +2,5% a/a degli impieghi netti, a fronte di un mercato stabile4, e raccolta gestita in espansione del +6,7% a/a.ai minimi storici, pari a 34bps, con flussi a default in continua diminuzione grazie all'efficace gestione interna.lordo stabilmente sotto al tre per cento (2,7%), NPE ratio netto in calo al 1,2% e coverage ratio inaumento al 56,5%, oltre +280 bps rispetto a dic-24.