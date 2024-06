Stellantis scende in Borsa dopo revisione target degli analisti

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta difficile a Piazza Affari per, colosso italiano-francese del settore automotive, che risulta ilA pesare è ilda parte degli analisti di, a "" da "Buy" con target price diminuito a 22 euro per azione dai precedenti 24,5 euro. Inoltre,ha tagliato il prezzo obiettivo a 22 euro per azione dai precedenti 23,50 euro, confermando il rating "Hold"., con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 18,76 e successiva a quota 18,6. Resistenza a 19,55.