UBS taglia target price su lusso italiano, Ferragamo crolla ai minimi storici

(Teleborsa) -, all'interno di un report suleuropeo,dei maggiori titoli italiani. Suil target price è stato abbassato a 110 euro per azione da 120 euro, sua 71 euro da 78 euro, sua 9 euro da 9,5 euro.Spicca il volo, che si attesta a 97,15 euro, con un, che però beneficia dell'upgrade a Buy da parte di. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 98,25 e successiva a quota 101,3. Supporto a 95,2.registra unarispetto alla vigilia e si attesta a 58,06 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 57,41 e successiva a quota 56,75. Resistenza a 58,93.In netta discesa, che si attesta a 8,3 euro con un, risultando il peggior titoli dell'intero listino e toccando nuovi minimi storici. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,922 e successiva a 7,543. Resistenza a 8,907.