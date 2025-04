Ferragamo, Barclays lima target price e conferma Underweight

Barclays

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-2% rispetto ai precedenti 5,80 euro) ilsu, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo.Ferragamo pubblicherà il suo2025 il 14 maggio. Barclays prevede che l'andamento del retail rimarrà difficile e rallenterà sequenzialmente a -3% cFX (dal precedente +1%), con l'APAC ancora in calo, sebbene in miglioramento sequenziale, e il wholesale che tornerà positivo a +3% cFX, seppur con confronti molto favorevoli.Nel complesso, Barclays ha(EPS) per l'esercizio 2025, sulla base della stima di crescita del retail inferiore e dell'aggiornamento del tasso di cambio."Riteniamo che Ferragamo rimanga, trovandosi in una fase di transizione, in quanto il gruppo è ancora in attesa di nominare un nuovo CEO dopo l'uscita di Marco Gobbetti a gennaio e sta ancora lavorando per costruire una maggiore desiderabilità del marchio - si legge nella ricerca - Inoltre, l'incertezza macroeconomica generata dai dazi comporta ulteriori rischi di ribasso".