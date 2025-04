Febaf, Fabio Cerchiai (BPER) confermato presidente per biennio 2025-2027

BPER

(Teleborsa) -, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (), sono stati. Cerchiai, Presidente di, è stato eletto per acclamazione dal nuovo Consiglio Direttivo della Federazione e Gaggi, senior advisor del DG di ABI, è stato nominato dall'Assemblea che si è riunita subito dopo."Nell'attuale incerto contesto geoeconomico e geopolitico c'è un', di facilitare il dialogo interassociativo e quello con le istituzioni - ha detto Cerchiai - Febaf, in quanto espressione del comparto finanziario, punterà in questo biennio a realizzare concretamente una vera e propria "alleanza" con le altre rappresentanze di imprese, facilitando il dialogo all'interno del mondo produttivo e dei servizi e consolidando l'interlocuzione con i decisori pubblici nazionali ed europei per rispondere ai nuovi bisogni di welfare, infrastrutture fisiche e sociali, crescita delle imprese".Tra le priorità sottolineate da Cerchiai, c'è "l'e con investimenti adeguati, pubblici e privati, verso l'annunciata Unione dei risparmi e degli investimenti, via maestra - insieme all'innovazione - del recupero di competitività globale senza la quale siamo destinati al declino".Ildella Febaf, presieduto da Fabio Cerchiai, sarà composto dai tre Vice Presidenti Giovanni Liverani (Ania), Augusto dell'Erba (Abi) e Innocenzo Cipolletta (Aifi), e dai seguenti consiglieri: per ABI Antonio Patuelli, Marco Elio Rottigni, Stefano Barrese, Gerhard Brandstatter, Claudia Cattani, Pietro Carlo Padoan, Mario Alberto Pedranzini, Maurizio Sella, Massimo Tononi; per Ania, insieme a Dario Focarelli: Cesare Caldarelli, Pierre Cordier, Luca Filippone, Massimo Monacelli, Andrea Novelli, Bruno Andrea Scaroni, Alberto Tosti; per Aifi: Anna Gervasoni.della Febaf ed è componente del Consiglio Direttivo, al quale sono invitati i vertici delle associazioni aggregate, che affiancano Abi, Ania ed Aifi nella compagine federativa e che sono: Adepp, Aipb, Amf Italia, Anfir, Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, Assoreti, Confindustria Assoimmobiliare.