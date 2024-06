Ambienta acquista la maggioranza della francese Babcock Wanson

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha, insieme a fondi gestiti da Kartesia, l'attuale azionista che reinvestirà parte dei proventi, e al senior management team. La chiusura dell'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, è prevista per il terzo trimestre del 2024.Fin dal suodal gruppo CNIM nel 2016, Babcock Wanson ha dimostrato un eccellente track-record sia nell'espansione organica delle attività sia nell'attraverso una mirata strategia di crescita. Ambienta supporterà Babcock Wanson nella sua prossima fase di sviluppo, rafforzando la sua posizione di fornitore leader di soluzioni per caldaie industriali in Europa, all'avanguardia nella transizione energetica, si legge in una nota."Questa acquisizione, condotta dal nostro team francese, consolida ulteriormente lo sviluppo internazionale di Ambienta aggiungendo al portafoglio di aziende del fondo un altro campione di sostenibilità - ha commentato, Private Equity Chief Investment Officer e Founding Partner di Ambienta - Grazie ad una presenza diretta nel Regno Unito, Francia, Germania e Italia, Ambienta si posiziona oggi tra i leader europei nel segmento mid market nonché il principale investitore in eccellenze europee sostenute da trend ambientali".