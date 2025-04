Fos, assemblea rimanda rinnovo CdA per ritardo autorizzazione golden power

Fos

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha approvato ild'esercizio 2024 e deliberato di destinare 81.045 euro a riserva legale e 1.539.861 euro a riserva di utili portati a nuovo.In merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli azionisti votanti presenti in assemblea hanno espressodepositata dall'azionista BP Holding, titolare di 3.117.594 azioni ordinarie (pari al 46,46% del capitale sociale). La lista conteneva anche i rappresentanti della francese Audensiel, società che ha siglato l'accordo per acquisire la maggioranza della società (ci sarà un'OPA per il delisting).Il voto contrario deriva dal mancato ottenimento, entro il 29 aprile 2025, dell'per l'operazione di acquisizione da parte di Audensiel e di vendita da parte di BP Holding e BB Holding di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 55,21% del capitale sociale. La procedura golden power comunque prosegue e dovrebbe essere completata nel mese di maggio.Rimangono quindi in carica i consiglieri di amministrazione uscenti in regime di "" fino alla data della prossima assemblea degli azionisti.