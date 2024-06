Brembo, DB avvia copertura con Buy: scelta di qualità in settore non facile

Deutsche Bank

Brembo

(Teleborsa) -hasul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.Come fornitore puro di componenti/sistemi frenanti, con una prospettiva premium, Brembo rappresenta, dato il margine EBIT e il profilo di leva finanziaria superiori alla media del settore, con i rispettivi KPI che si attestano a circa l'11% e 0,7x, rispetto al fornitore medio a circa il 6% e 1,5x.Gli analisti si aspettano che l'azienda mostrie vedono i ricavi crescere a un CAGR di circa il 5% fino al 2026, mentre prevedono che l'EBIT cresca a un CAGR di circa il 10%."A nostro avviso, la, anche alla luce delle prospettive a medio-lungo termine dell'azienda e del relativo profilo di margine rispetto al fornitore medio", si legge nella ricerca.Mentre il nuovo stabilimento Brembo in Messico è in fase di avviamento, nel 2025 dovrebbe diventare operativa capacità aggiuntiva (ad esempio in Polonia, Cina e Tailandia), così come l'introduzione di nuovi dischi rivestiti, nonché di "Sensify", una nuova soluzione per l'impianto frenante. Con i volumi di produzione automobilistica che dovrebbero tornare a crescere dopo un 2024 in sordina, lo slancio dovrebbe aumentare e l'azienda sta quindi