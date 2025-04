Misitano & Stracuzzi, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 4,70 euro

Misitano & Stracuzzi

Robertet

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 93%).Nonostante le materie prime siano sensibili ai rischi climatici e di malattia, gli analisti affermano che M&S. Mentre il prezzo medio al kg di arance è salito a 2,03 euro nel 2023 (+63% anno su anno), M&S ha stabilizzato il suo COGS al 59,4% dei ricavi (+190 bps) e ha aumentato i suoi ricavi del +23,4%. Questa crescita è supportata da un mix volume-prezzo guidato dalla qualità del prodotto e dalle mutevoli preferenze dei consumatori (1 consumatore su 2 considera gli agrumi il suo gusto preferito). Inoltre, l'aspetto naturale degli ingredienti di M&S risuona con un mercato che lo associa a benefici per la sicurezza e la salute.Consapevole dell'accelerazione della domanda, M&S sta: nuovi siti di produzione, gestione interna degli acquisti e uno strategic board esperto. L'azienda si impegna a rafforzare la sua presenza internazionale massimizzando al contempo la sua indispensabilità nel settore, concentrandosi su tempi di commercializzazione rapidi e prodotti su misura per soddisfare i suoi ambiziosi obiettivi di crescita.Secondo TP ICAP Midcap, M&S: (1) crescente domanda dei consumatori di prodotti naturali, (2) forte competenza tecnica e (3) resilienza operativa in un mercato con vincoli di fornitura. Il titolo è scambiato a 7,5x EV/EBITDA 2025, rappresentando uno sconto del 51% rispetto a