EuroGroup Laminations, finanziamento da 140 milioni con pool di banche

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha concluso con successo un'operazione di finanziamento per la sottoscrizione dirispettivamente con, BNL, per un ammontare complessivo massimo, in aggregato, pari adGrazie ad essi, EuroGroup potrà contare su unasotto il profilo finanziario, nonché sulle risorse necessarie a potenziare ulteriormente il proprio percorso di crescita nel medio e lungo termine, anche attraverso linee esterne, si legge in una nota.Allo stesso tempo, i contratti sottoscritti consentono a EuroGroup di, rendendola più efficiente grazie a una gestione accentrata a livello della capogruppo delle linee di credito e del debito e aumentando la vita media di quest'ultimo.Scendendo nei dettagli, i contratti sottoscritti mettono a disposizione della società: (i) quattro linee di credito c.d. term per un importo complessivo massimo in aggregato pari a 65 milioni con scadenza al 30 giugno 2029; (ii) quattro linee di credito c.d. term supportate daper un importo complessivo massimo in aggregato pari a 40 milioni con scadenza al 30 giugno 2029; e (iii) quattro linee di credito c.d. revolving per un importo complessivo massimo in aggregato pari a 35 milioni con scadenza al 30 giugno 2027.